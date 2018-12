Konflikte

Westerwelle reist noch diesen Montag nach Israel

Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle reist noch heute in den Nahen Osten, um sich um ein Ende der Gewalt im Gazakonflikt zu bemühen. Am Abend trifft Westerwelle in Tel Aviv zunächst den israelischen Außenminister Avigdor Lieberman. Morgen sind Gespräche mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geplant. Die Außen- und Verteidigungsminister der EU beraten heute in Brüssel unter anderem über den Gaza-Konflikt.