Papst

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Zollitsch lobt Papst Benedikt als «Brückenbauer»

Rom (dpa) - Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, hat den scheidenden Papst Benedikt als «Brückenbauer» gelobt. Mit Papst Benedikt verlasse einer der größten Theologen auf dem päpstlichen Stuhl sein Amt, sagte der Freiburger Erzbischof in Rom. Zollitsch bekräftigte erneut, dass er die Zeit für einen außereuropäischen Papst für gekommen hält. Der Erzbischof nimmt heute an der letzten Generalaudienz von Papst Benedikt XVI. teil und verabschiedet sich in Rom persönlich von ihm. In Rom werden Zehntausende Menschen erwartet. Morgen endet Benedikts Pontifikat.