Zugunglück in Italien: Keine Hinweise auf deutsche Opfer

Unter den Opfern des Zugunglücks in Süditalien sind nach ersten Erkenntnissen keine Deutschen. "Vollständig ausschließen können wir dies jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht", hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Die deutsche Botschaft in Rom stehe in engem Kontakt mit den örtlich Stellen, um schnell völlige Gewissheit zu haben. Bei dem Frontalzusammenstoß zweier Züge bei Andria nördlich von Bari kamen mindestens 27 Menschen ums Leben.