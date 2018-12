Nordrhein-Westfalen

Abschied vom Steinkohlenbergbau

Deutschland nimmt Abschied von der Steinkohle. „Ein großes Kapitel deutscher Industriegeschichte geht zu Ende“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet in einer Videobotschaft zum Ende der Steinkohlenförderung. Bei der Abschiedsveranstaltung auf der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop sollen Bergleute das letzte geförderte Kohlestück an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichen.