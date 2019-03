Großbritannien

Abstimmung über Brexit-Abkommen hat begonnen

Die Abstimmung im britischen Parlament über das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May hat begonnen. Beobachter gehen von einer schweren Niederlage für May aus. Die Regierungschefin hatte der EU zwar noch am Montag Zugeständnisse abgetrotzt, doch vielen Parlamentariern gingen die Änderungen nicht weit genug. Für den Fall, dass der Deal abgelehnt wird, hat May angekündigt, die Abgeordneten über ein Ausscheiden ohne Vertrag abstimmen zu lassen.