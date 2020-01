Deutschland

Acht Tote bei Brand in Behindertenheim an deutscher Grenze

Bei einem Brand in einem Pflegeheim für Behinderte in Tschechien an der Grenze zu Deutschland sind acht Menschen ums Leben gekommen. Vier Bewohner seien schwer verletzt worden, davon befinde sich ein Mensch in einem kritischen Zustand. Rund 25 weitere Menschen seien leicht verletzt worden. Viele Bewohner erlitten demnach Rauchvergiftungen. Das Feuer, das sich schnell auf drei Räumlichkeiten ausbreitete, konnte im Laufe des Vormittags gelöscht werden. Es war am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache in dem Pflegeheim in der Kleinstadt Vejprty ausgebrochen.