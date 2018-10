Gesundheit

Ärzte begrüßen parlamentarische Debatte über Bluttests

Die Bundesärztekammer begrüßt eine im Bundestag angestrebte Klärung ethischer Fragen bei Bluttests für Schwangere etwa auf ein Down-Syndrom des Kindes. „Da man mit diesen Tests potenziell ein weites Spektrum an genetischen Erkrankungen abprüfen kann, muss man sich fragen: Was darf man machen, was soll die Kasse bezahlen?“, sagte Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery der Deutschen Presse-Agentur. „Da ist für uns eine parlamentarische Debatte ausgesprochen wichtig.“