Äthiopien: „Ähnlichkeiten“ bei Absturz mit Crash in Indonesien

Die Auswertung der Flugschreiber der in Äthiopien verunglückten Boeing 737 Max lässt laut der Regierung des Landes auf „klare Ähnlichkeiten“ mit dem Absturz einer baugleichen Maschine in Indonesien vor fünf Monaten schließen. Die Verkehrsministerin Äthiopiens sagte nach dem Erhalt der Daten der sogenannten Blackboxes, die Flugschreiber seien in gutem Zustand, in einem Monat werde man detaillierte Informationen veröffentlichen. Bei dem Absturz vor einer Woche waren 157 Menschen ums Leben gekommen. Bis zur Klärung der Unglücksursache gilt ein Flugverbot für die Boeing 737-Max-Reihe.