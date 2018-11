Europa

AfD startet in letzten Wahltag für Europaliste

Die AfD schließt heute in Magdeburg ihre viertägige Europawahlversammlung zur Aufstellung der Wahlliste ab. Eigentlich will die Partei 40 Listenplätze besetzen. In den ersten drei Tagen wurden wegen länger werdender Bewerberlisten und einem aufwendigen Vorstellungsverfahren aber nur etwas mehr als ein Viertel der Plätze gefüllt. Die Liste könnte auch auf einem Parteitag im sächsischen Riesa Mitte Januar komplettiert werden. Dort will die AfD auch ihr Wahlprogramm beschließen. Als Spitzenkandidat bereits gewählt ist Parteichef Jörg Meuthen.