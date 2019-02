Deutschland

AfD-Nachwuchs tagt in Magdeburg

Die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative kommt heute zu einem Bundeskongress in Magdeburg zusammen. Auf der Tagesordnung der zweitägigen Veranstaltung steht eine Satzungsänderung, die eine Abschaffung der Schiedsgerichte vorsieht. Ordnungsmaßnahmen könnten so rascher umgesetzt werden, sagte der JA-Vorsitzende Damian Lohr. Der 25 Jahre alte Landtagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz tritt zudem zur Wiederwahl als Bundeschef an. Die Junge Alternative ist wie auch der rechtsnationale „Flügel“ stärker in den Fokus des Verfassungsschutzes gerückt.