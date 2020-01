USA

Aktien New York: Erneute Rekorde zum Jahresauftakt

Die Rekordrally an den US-Aktienmärkten ist auch im neuen Jahr weitergegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schwang sich wie seine anderen großen New Yorker Indexkollegen in Rekordhöhen. Am Ende legte er um 1,16 Prozent auf 28 868,80 Punkte zu. Der Eurokurs fiel auf 1,1172 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1193 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8934 Euro.