Ankunft von Mesale Tolu am Flughafen Stuttgart erwartet

Nach der Aufhebung ihrer Ausreisesperre in der Türkei wird die Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu heute in Deutschland zurückerwartet. Sie soll zusammen mit ihrem kleinen Sohn auf dem Stuttgarter Flughafen landen. Am Nachmittag will sie dort eine Stellungnahme abgeben und dann weiter nach Hause fahren. Tolu ist in Ulm geboren und ging dort zur Schule, ihre Familie wohnt in der Stadt Neu-Ulm, gleich gegenüber. Tolu ist in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagt, sie saß dort mehr als sieben Monate in Untersuchungshaft. Der Prozess in der Türkei wird trotz ihrer Ausreise fortgeführt.