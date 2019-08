Börsen

Annäherung im Zollstreit schiebt Dax ins Plus

Positive Signale im US-chinesischen Handelsstreit haben den Börsen in Deutschland, aber auch in Europa und in den USA Auftrieb gegeben. So bewegte sich der Dax aus seiner Verlustzone heraus und legte zum Handelsende um 0,60 Prozent auf 11 750 Punkte zu. Der Kurs des Euro notierte zuletzt bei 1,1181 US-Dollar.