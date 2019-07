Konflikte

Anschlag auf Hotel in Somalia - Mindestens zwölf Tote

In Somalia ist es zu einem Selbstmordanschlag auf ein Hotel in der Hafenstadt Kismayo gekommen. Anschließend seien bewaffnete Angreifer in das Gebäude gestürmt, sagte ein hochrangiger Polizeioffizier. Die Angreifer hätten mindestens zwölf Menschen getötet. Die Zahl der Opfer könne aber weiter steigen. Unter den Getöteten sei eine bekannte Aktivistin, Hodan Nalayeh, sowie ihr Ehemann, sagte ein Politiker, der den Anschlag überlebte. Nalayeh, eine in Somalia geborene kanadische Staatsbürgerin, war zudem eine bekannte TV-Produzentin und Journalistin.