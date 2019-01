Terrorismus

Anzeichen für psychische Erkrankung bei Messerangreifer

Nach der Messerattacke in Manchester mit drei Verletzten ist der festgenommene Täter wegen Anzeichen für eine psychische Erkrankung in Gewahrsam genommen worden. Dies wurde nach einer medizinischen Untersuchung des 25-Jährigen angeordnet, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen wegen eines terroristischen Motivs der Attacke am Bahnhof Victoria laufen unverändert weiter, wie die Polizei erklärte. Nach Angaben der Zeitung „Manchester Evening News“ berichteten Augenzeugen, der Angreifer habe „Allah“ gerufen. Über die Nationalität des Mannes ist noch nichts bekannt.