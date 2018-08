Auto

Aston Martin baut James Bonds Auto aus „Goldfinger“ nach

Durch die Straßen kurven wie James Bond: Diesen Traum werden sich betuchte Fans erfüllen können. Der Hersteller Aston Martin kündigte an, insgesamt 28 Fahrzeuge des Typs DB5 wieder zu bauen - mit Bond-Sonderausstattung. Der Aston Martin DB5 kam erstmals in „Goldfinger“ im Jahr 1964 zum Einsatz, dem dritten Bondfilm mit Sean Connery. Er gilt als das bekannteste aller Bond-Autos. Die ersten Remake-Fahrzeuge sollen 2020 ausgeliefert werden. Der Stückpreis: 3 Millionen Euro plus Steuern.