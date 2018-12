Kriminalität

Attacke gegen Frau auf U-Bahn-Treppe in Berlin - Prozess vertagt

Der Prozess um eine brutale Attacke gegen eine Frau auf einer U-Bahn-Treppe in Berlin ist noch vor dem Verlesen der Anklage vertagt worden. Die Verhandlung vor dem Landgericht der Hauptstadt soll am nächsten Dienstag fortgesetzt werden. Hintergrund ist der Antrag der Verteidiger zu Prozessbeginn, eine Schöffin wegen Befangenheit abzulehnen. Sie soll sich in Leserbriefen in einer Zeitung über kriminelle Jugendliche mit Migrationshintergrund beschwert haben. Angeklagt ist ein 28 Jahre alter Bulgare. Er soll die arglose Passantin von hinten eine Treppe hinuntergetreten haben.