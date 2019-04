Großbritannien

Attentat auf Ex-Spion: Cobra-Komitee tagt

Kurz vor Ablauf des Ultimatums an Russland wegen des Attentats auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal trifft sich am Mittag der Sicherheitsrat der britischen Regierung. Das sogenannte Cobra-Komitee beschäftigt sich mit den neuesten Entwicklungen und möglichen Konsequenzen in dem mysteriösen Fall. London macht Moskau für den Anschlag auf Skripal und dessen Tochter Yulia verantwortlich. Das Außenministerium in Moskau weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer „Zirkusnummer“. Rückendeckung erhielt Großbritannien aus Frankreich, den USA und von der Nato.