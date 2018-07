Deutschland

Auto erfasst Kinderwagen: Frau stirbt, Kind verletzt

Eine Fußgängerin und ein Kleinkind in einem Kinderwagen sind in Baden-Württemberg von einem Auto überfahren worden. Die 54-jährige Frau starb am Abend auf dem Weg ins Krankenhaus, wie die Polizei weiter mitteilte. Das von ihr betreute Kind erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in die Klinik geflogen. Das Auto war in der kleinen Stadt Gaggenau von der Fahrbahn abgekommen und auf den Gehweg geraten. Die Polizei suchte zunächst vergeblich nach dem unbekannten Fahrer des Wagens.