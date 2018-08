Nordrhein-Westfalen

Autos rasen in Garage und Vorgarten

Zwei Autos sind in Herford in die Garage und den Vorgarten eines Hauses gerast und haben erheblichen Sachschaden verursacht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens - das wäre der zweite Unfall innerhalb von zwei Tagen, dem möglicherweise ein illegales Autorennen vorausging. Am Mittwochabend war dabei im Hochsauerlandkreis eine unbeteiligte Frau gestorben, drei Menschen wurden schwer verletzt.