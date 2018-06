Nordrhein-Westfalen

Autos und Linienbus stoßen zusammen - 14 Verletzte

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos mit einem Linienbus sind am Nachmittag in Münster mindestens 14 Menschen verletzt worden. Fünf von ihnen erlitten schwere Verletzungen, wie Feuerwehr und Polizei erklärten. Rettungskräfte seien am Ort, um die Verletzten zu versorgen und ins Krankenhaus zu bringen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Bundesstraße 51 sei für den Einsatz in beide Richtungen gesperrt worden.