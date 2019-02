Schleswig-Holstein

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Baby qualvoll getötet - Urteil gegen 19-Jährigen erwartet

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines vier Wochen alten Babys will das Kieler Landgericht am Montag sein Urteil verkünden. Die Anklage legt dem 19-jährigen Vater des kleinen Mädchens Mord und schweren sexuellen Kindesmissbrauch zur Last. Sie fordert deswegen eine Jugendstrafe von elf Jahren und die Unterbringung in der Psychiatrie. Die Nebenklage beantragt zwölfeinhalb Jahre Jugendstrafe. Die Verteidigung des jungen Mannes spricht sich dagegen nur für eine Unterbringung aus.