Bayern nach 3:3 gegen Ajax Gruppensieger - Hoffenheim raus

Der FC Bayern hat sich zum Gruppensieg in der Champions League gezittert. Im Spiel gegen das ebenfalls bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Team von Ajax Amsterdam hieß es am Ende 3:3. Für die Münchner traf Robert Lewandowski zwei Mal das gegnerische Tor, Kingsley Coman ein Mal. Die TSG 1899 Hoffenheim hingegen verlor zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase bei Manchester City mit 1:2 - und durch den letzten Tabellenplatz geht es für die TSG auch in der Europa League nicht weiter.