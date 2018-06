Bayern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bayern wollen „gutes Ergebnis“ in Sevilla

Der FC Bayern will sich in der Champions League nicht wieder von einem Club aus Spanien stoppen lassen. Im Viertelfinal-Hinspiel streben die Münchner heute eine gute Ausgangsposition an. Am Mittwoch kommender Woche soll dann der Halbfinaleinzug des deutschen Fußball-Rekordmeisters besiegelt werden. „Wir werden zwei gute Spiele brauchen, um ins Halbfinale einzuziehen“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.