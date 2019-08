Deutschland

Bayern-Wunschspieler Sané wird operiert

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich eine Verletzung am Kreuzband im rechten Knie zugezogen. Das bestätigte Sanés Verein Manchester City. Der 23 Jahre alte Wunschspieler des FC Bayern soll in der kommenden Woche operiert werden. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung von der Verletzung berichtet. Sané wird mehrere Monate ausfallen. Der Flügelspieler hatte am Sonntag beim Sieg im Supercup gegen den FC Liverpool die Blessur erlitten. Welche Auswirkungen die schwere Verletzung auf die Transferbemühungen des FC Bayern um den Nationalspieler hat, ist unklar.