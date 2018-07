Großbritannien

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Becher mit Harry und Meghan als Souvenirs besonders beliebt

Prinz Harry und Meghan Markle als lebensgroße Pappfiguren, als Schlüsselanhänger und auf Geschirrhandtüchern - bei den Souvenirhändlern lässt die royale Hochzeit die Kassen klingeln. Doch welches Andenken ist am beliebtesten? Eine Umfrage in mehreren Souvenirshops in Windsor zeigt: Es sind die Becher mit einem Bild der beiden darauf. Die Mitbringsel seien vor allem bei Deutschen und Franzosen beliebt, sagt der 35-jährige Verkäufer Mike. „Aber auch viele Briten sammeln solche Sachen.“ Mehr als 100 000 Schaulustige aus aller Welt werden heute in Windsor nahe London erwartet.