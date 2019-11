Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Beierlorzer neuer Trainer bei Mainz 05

Nur neun Tage nach seinem unfreiwilligen Abgang beim 1. FC Köln hat Achim Beierlorzer wieder einen Job in der Fußball-Bundesliga. Er wird neuer Trainer beim Abstiegskonkurrenten Mainz 05. Die Rheinhessen hatten sich vor kurzem von Sandro Schwarz getrennt. Beierlorzer erhält nach Club-Angaben einen Vertrag bis zum Sommer 2022 und sitzt in der Partie am Sonntag in Hoffenheim erstmals auf der Bank des Tabellen-16.