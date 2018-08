Adel

Belgiens Ex-König Albert II. verlässt Krankenhaus

Nach zwei Eingriffen am Herzen hat der ehemalige König von Belgien Albert II. das Krankenhaus verlassen. „Beide Eingriffe verliefen ohne Komplikationen und mit günstigen Ergebnissen“, teilte der Palast in Brüssel mit. Der 83-Jährige setze seine Genesung zusammen mit Königin Paola am Schloss Belvédère fort. Albert II. leidet seit Jahren an Herzproblemen. Bereits 2002 hatte er sich einer Bypass-Operation unterzogen. Seit rund zwei Wochen war er erneut in Behandlung.