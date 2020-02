Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bericht: Passanten an erstem Opfer von Halle vorbeigelaufen

Am Tag des Terroranschlags in Halle sollen mehrere Passanten „ruhig, ja beinahe teilnahmslos“ am ersten Opfer vorbeigelaufen sein. Das berichtet ein Rechercheteam von WDR, NDR und „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf ein Video aus der Überwachungskamera in der angegriffenen Synagoge. Ein schwer bewaffneter Deutscher hatte am 9. Oktober 2019 versucht, dort einzudringen. Als der Angreifer scheiterte, erschoss er in der Nähe eine 40-Jährige - und dann in einem Imbiss einen 20-Jährigen. Auf der Flucht verletzte der Täter ein Paar schwer, bevor er festgenommen wurde.