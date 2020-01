Hertha

Bericht: Talent Maier will Hertha verlassen

Hertha BSC droht der Verlust von Top-Talent Arne Maier. Der U21-Nationalspieler möchte den Berliner Fußball-Bundesligisten aufgrund fehlender Perspektive noch in der am Freitag endenden Transferperiode verlassen. Das berichtete die „Bild“-Zeitung. Der 21-Jährige sieht nach der Verpflichtung des Argentiniers Santiago Ascacibar und dem kurz vor dem Abschluss stehenden Transfer von Lyons Lucas Tousart offenbar nur wenig Chancen auf Einsätze. Aktuell ist Maier verletzt, nachdem er im Testspiel gegen Eintracht Frankfurt am 9. Januar umgeknickt war.