Berichte: Neue Atomgespräche von USA und Nordkorea

Die USA und Nordkorea offenbar an diesem Wochenende in Stockholm ihre Atomgespräche wieder auf. Nach Angaben mehrerer schwedischer Medien landeten Unterhändler beider Staaten in den vergangenen Tagen in der Stadt. Ein schwedischer Diplomat soll demnach als Vermittler auftreten. Offiziell bestätigt wurde die Zusammenkunft vom schwedischen Außenministerium vorab nicht. Die Schweden halten sich bei diplomatischen Gesprächen traditionell öffentlich zurück, bis solche Unterredungen beendet sind.