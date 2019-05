Nordrhein-Westfalen

Berichte zu Lügde: Kinder mussten Kinder missbrauchen

Im Fall des massenhaften Missbrauchs in Lügde sollen minderjährige Opfer gezwungen worden sein, an anderen Kindern sexuelle Handlungen vorzunehmen. Das berichtete das „Westfalen-Blatt“ unter Berufung auf Ermittlungsakten. Der in der Zeitung zitierte Bielefelder Opferanwalt Peter Wüller sagte der dpa, es solle nach Aussagen vieler Opfer zu Vergewaltigungen gekommen sein. Kinder hätten zudem an sich selbst und anderen Minderjährigen sexuelle Handlungen vornehmen oder beim Missbrauch zusehen müssen.