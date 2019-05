Kriminalität

Berichte: Zwei Tote bei Schüssen an Universität in North Carolina

An einer Universität im US-Bundesstaat North Carolina sind Berichten zufolge zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Weitere Personen seien verletzt worden, berichteten mehrere Sender. Eine verdächtige Person sei bei dem Vorfall auf dem Campus der University of North Carolina in Charlotte festgenommen worden. Die Universität teilte auf Twitter mit, der Campus sei abgeriegelt worden und Sicherheitskräfte würden die Gebäude absuchen.