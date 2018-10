Deutschland

Berlinale: Goldener Bär für „Touch Me Not“

Berlin (dpa) – Der rumänische Experimentalfilm "Touch Me Not" von Adina Pintilie hat bei der 68. Berlinale den Goldenen Bären gewonnen. Das gab die Jury am Samstagabend bei der Verleihung in Berlin bekannt.