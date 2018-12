Berlin

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Berlins Eisbärenbaby trinkt und schmatzt

Berlins Eisbärenbaby geht es gut. „Es trinkt regelmäßig, und die Schmatzgeräusche hören sich bisher sehr gesund an“, sagte eine Tierpark-Sprecherin. Eisbärenmutter Tonja kümmere sich ihrer Wurfhöhle sehr liebevoll um ihren Nachwuchs. Das können die Bärenkuratoren über Kameras verfolgen. Gestört werden soll Tonja in den nächsten Wochen bewusst nicht. Sie ist auch für Besucher nicht zu sehen. Für die Eisbärin im Tierpark ist das Junge, das am 1. Dezember zur Welt kam, der dritte Wurf in drei Jahren. Ihre ersten Jungtiere starben nach wenigen Wochen oder Monaten.