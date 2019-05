Baden-Württemberg

Betreibern von Darknet-Marktplatz drohen 15 Jahre Haft

Den mutmaßlichen Betreibern des kriminellen Darknet-Marktplatzes „Wall Street Market“ drohen in Deutschland bis zu 15 Jahre Haft. Den drei festgenommenen Männern wird die gewerbsmäßige Verschaffung einer Gelegenheit zur unbefugten Abgabe von Betäubungsmitteln vorgeworfen. In Deutschland gibt es nach Angaben der Ermittler keinen eigenen Straftatbestand für das Betreiben illegaler Handelsplattformen im Internet. Die drei Männer waren in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfahlen festgenommen worden. Ihre Wohnungen wurden bereits durchsucht.