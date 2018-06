Bundesregierung

„Bild“: Seehofers Masterplan kommt noch nicht

Die für morgen geplante Vorstellung des sogenannten Asyl-Masterplans von Bundesinnenminister Horst Seehofer ist laut „Bild“-Zeitung vorerst geplatzt. Das Ministerium wollte das offiziell zunächst nicht bestätigen. Hintergrund sind wohl Differenzen zwischen Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Frage, ob Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden sollen. Merkel hatte gestern Abend in der ARD-Talkshow „Anne Will“ gesagt, sie möchte, dass EU-Recht Vorrang habe vor nationalem Recht.