„Bild“: Von der Leyen will 25 Milliarden mehr für Bundeswehr

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will laut „Bild“-Zeitung bis zum Ende der Legislaturperiode in drei Jahren rund 15 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr haben, als ihr Finanzminister Olaf Scholz bislang zugestehen will. Für das Folgejahr 2022 fordere sie noch einmal 10 Milliarden Euro mehr als eingeplant, berichtete die Zeitung unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht des Verteidigungsministeriums. Darin heiße es, dass ohne mehr Geld „mehr als 200 neue Vorhaben“ nicht realisierbar seien.