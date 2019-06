Nordrhein-Westfalen

Bislang heißester Tag des Jahres - 36,8 Grad in Düsseldorf

Den bislang heißesten Tag des Jahres hat der Deutsche Wetterdienst in Nordrhein-Westfalen registriert. Nach vorläufigen Zahlen wurden am Nachmittag am Düsseldorfer Flughafen 36,8 Grad gemessen. Bestätigt sich der Düsseldorfer Messwert, wäre dies auch die höchste vom DWD in Deutschland gemessene Temperatur und der bisherige Jahres-Höchstwert bundesweit.