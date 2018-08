Kriminalität

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

BKA stellt Bericht zu organisierter Kriminalität vor

Das Bundeskriminalamt will heute einen Überblick über die organisierte Kriminalität in Deutschland geben. BKA-Präsident Holger Münch werde unter anderem über den Kampf gegen Rocker- und Rauschgiftbanden sprechen, kündigte die Behörde an. Auch die Aktivitäten der italienischen Mafia und Wirtschaftskriminalität werden ein Thema im Bericht für 2017 sein. Hauptfelder der organisierten Kriminalität sind Rauschgifthandel, Eigentums- und Wirtschaftsstraftaten sowie Steuer- und Zolldelikte.