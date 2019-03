Leute

Bläck Fööss-Sänger kollabiert

Der Sänger der Kölner Band Bläck Fööss ist nach einem Zusammenbruch während eines Konzerts wieder auf dem Wege der Besserung. Das teilte die Band via Facebook mit. Günther „Bömmel“ Lückerath befinde sich seit dem Auftritt vom Freitagabend in ärztlicher Behandlung. Mehrere Medien hatten zuvor über einen Schwächeanfall berichtet. Der Musiker sei kollabiert und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Bömmel gilt als Urgestein der kölschen Band. Er wird den Angaben zufolge an den letzten Auftritten in der Karnevalssession nicht mehr teilnehmen.