Großbritannien

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Boris Johnson attackiert Mays Brexit-Pläne

Der britische Ex-Außenminister Boris Johnson hat seinen Auftritt beim Parteitag der Konservativen am Dienstag für einen Angriff auf die Brexit-Pläne von Premierministerin Theresa May genutzt. Der sogenannte Chequers-Deal sei ein „Betrug“ und solle verworfen werden, forderte Johnson unter großem Beifall der etwa 1000 Zuhörer in Birmingham. Einen Rücktritt der Regierungschefin forderte er aber nicht. Er rief stattdessen die Parteimitglieder auf, May dabei zu „unterstützen“, von ihren Brexit-Plänen Abstand zu nehmen.