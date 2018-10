Großbritannien

Boris Johnson bei Parteitagsauftritt von Anhängern gefeiert

Der ehemalige britische Außenminister Boris Johnson ist am Dienstag mit großem Beifall von seinen Anhängern beim Parteitag der Konservativen in Birmingham gefeiert worden. Bei einer Rede vor etwa 1000 Menschen rief Johnson zu mehr Selbstbewusstsein bei den Brexit-Verhandlungen auf. Die Tory-Partei dürfe nicht zulassen, dass das Land unter Kontrolle von außen gerate. Johnson hatte bereits zum Auftakt des Parteitags die Brexit-Pläne von Premierministerin Theresa May heftig kritisiert.