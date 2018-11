Österreich

Brand bei Rosenheim: Züge können wieder fahren

Die Zugstrecke Richtung Österreich und Italien ist wieder frei. Wegen eines Brandes in einer Lagerhalle war der Verkehr eingestellt worden. Betroffen war die Verbindung zwischen Rosenheim und Kufstein in Österreich. Züge aus Deutschland mussten im Bahnhof Rosenheim warten, in der Gegenrichtung in Kufstein. Eine Umleitung gab es nicht. Im Nahverkehr war die Privatbahn Meridian betroffen. In der Halle einer Druckerei in Flintsbach am Inn brannten unter anderem Farben, die starken Rauch verursachten.