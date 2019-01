Großbritannien

Brexit: Schonfrist für Wirtschaft und Bürger vereinbart

Nach dem britischen EU-Austritt in einem Jahr soll bis Ende 2020 erst einmal alles bleiben wie bisher: Die Europäische Union und Großbritannien sind sich einig über eine 21-monatige Übergangsfrist. Den Durchbruch verkündeten der EU-Chefunterhändler Michel Barnier und der britische Brexit-Minister David Davis heute in Brüssel. Dass man sich einig wurde, werteten beide Seiten als wichtigen Schritt hin zu einem geordneten Austritt. Der Deal: Großbritannien befolgt in der Zeit weiter die EU-Regeln und behält dafür Zugang zum Binnenmarkt und bleibt Teil der Zollunion.