Britisches Parlament stimmt über weitere Schritte ab

Das Parlament in London stimmt am Abend über das weitere Vorgehen beim EU-Austritt ab. Es ist bereits die zweite Abstimmungsrunde seit der Niederlage für Premierministerin Theresa May mit ihrem Brexit-Abkommen Mitte Januar. Anders als beim ersten Mal, Ende Januar, werden den bislang eingebrachten Änderungsanträgen der Abgeordneten jedoch kaum Erfolgschancen ausgerechnet. Damals hatten sich die Parlamentarier für Nachverhandlungen über den mit Brüssel ausgehandelten Vertrag zum EU-Austritt ausgesprochen. Einen Brexit ohne Abkommen lehnten sie ab. Das Votum hat keine bindende Wirkung.