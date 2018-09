Musik

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Britrock-Trio Muse begeistert Hamburg

Die britische Band Muse hat im Rahmen des Reeperbahn Festivals in Hamburg als Special Guest der Warner Music Night begeistert. Ihr Club-Konzert vor 1200 Fans im Docks wurde erst einen Tag zuvor bekanntgegeben. Erstmals präsentierte das Rocktrio Songs ihres am 9. November erscheinenden Albums „Simulation Theory“ live vor Publikum. Muse, die von den Fans gefeiert wurden, ließen bei ihrem 80-minütigen Konzert keinen ihrer großen Hits aus, darunter „Starlight“, „Plug In Baby“ und „Supermassive Black Hole“.