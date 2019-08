Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bühnenprogramm in Wacken läuft wieder - Gewitter abgezogen

Beim Wacken-Festival ist das Bühnenprogramm am Nachmittag nach knapp zweistündiger Unterbrechung wieder aufgenommen worden. Wegen einer Unwetterwarnung hatten die Veranstalter das Festivalgelände räumen lassen. Die Besucher wurden aufgefordert, in ihren Autos Schutz zu suchen und zu warten, bis das Gewitter vorbeigezogen ist. Schon am Mittwochabend war das Gelände wegen eines Unwetters teilweise gesperrt worden.