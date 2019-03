Brexit

Bundesregierung: Brexit-Verlängerung nur unter Bedingungen

Die Bundesregierung will einer Brexit-Verschiebung nur zustimmen, wenn Großbritannien einen klaren Plan für das weitere Vorgehen vorlegt. „Ich kann nur noch einmal an unsere britischen Partner in London appellieren, jetzt endlich einen konkreten Vorschlag zu machen, warum man überhaupt eine Verlängerung anstrebt“, sagte Europastaatsminister Michael Roth in Brüssel. „Eine Verlängerung ohne entsprechende klare Bedingungen wird es aus unserer Sicht nicht geben können.“