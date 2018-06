Türkei

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Cavusoglu: Mehrheit der Türken in Deutschland wählt Erdogan

Alanya (dpa) - Bei der Wahl in der Türkei am 24. Juni rechnet Außenminister Mevlüt Cavusoglu erneut mit massiver Unterstützung der Türken in Deutschland für Staatspräsident Erdogan. Das Wahlkampfverbot in Deutschland „provoziert unsere Unterstützer nur“, sagte Cavusoglu der Deutschen Presse-Agentur. Er erwarte ein ähnliches Ergebnis in Deutschland wie beim Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr, „womöglich sogar noch mehr“. Türken in Deutschland können von diesem Donnerstag an abstimmen.